Attractiepark Toverland

Toverland vraagt dronepiloot om te stoppen met fotograferen

Toverland is niet blij met dronefoto's die gemaakt worden van bouwwerkzaamheden. In het Limburgse attractiepark wordt momenteel gewerkt aan vier nieuwe attracties. Pretparkfans volgen de ontwikkelingen graag op de voet, maar daar is Toverland niet altijd blij mee.



Dronepiloot Nick Ringelberg maakt furore op social media met zijn gedetailleerde luchtfoto's van pretparken. Hij bracht de bouwplaatsen in Toverland-gebied Avalon al meermaals in beeld. Het pretpark in Sevenum ziet het met lede ogen aan. Communicatiemedewerkers hebben hem gevraagd om ermee te stoppen.

Juridisch gezien doet de dronevlieger niets fout: hij voldoet aan alle wet- en regelgeving en beschikt over alle benodigde certificaten. Bij Toverland mag gewoon met een drone gevlogen worden, zolang de drone niet recht boven mensen vliegt en er geen personen herkenbaar in beeld komen.



Niet van gediend

"Ondanks dat het door de landelijke dronewetgeving is toegestaan, hebben we hier toch enige moeite mee", legt Toverland uit. Men vreest dat medewerkers tóch herkenbaar in beeld zullen komen "in werksfeer". "Die zijn daar niet van gediend." Ringelberg krijgt daarom het verzoek om zijn droneactiviteiten te "beperken tot buiten de grenzen van Toverland".



Wat ook meespeelt, is dat de dronefotograaf mogelijk dingen onthult die nog geheim moeten blijven. "Er worden ook zaken en ontwikkelingen getoond waar we zelf nog niet over bericht hebben. Zeker in het geval van de uitbereiding van Avalon zijn er verschillende zaken die we via een uitgekiende communicatiestrategie willen delen met onze gasten en liefhebbers in verschillende fases."



Positief

Ringelberg is zich van geen kwaad bewust. Hij benadrukt in een reactie dat zijn dronehobby gewoon legaal is. "Het is niet mijn bedoeling om een heel marketingplan om zeep te helpen", laat hij weten. "Ik wil gewoon mooie beelden schieten vanuit de lucht. Ik denk persoonlijk dat dit juist een toevoeging kan zijn voor de fans, de reacties zijn heel positief. Ik vlieg al zo'n tien jaar met drones en ik ben van plan om dit nog wel even te blijven doen."



Een woordvoerster vult in gesprek met Looopings aan dat Toverland het wel waardeert "dat fans zo geïnteresseerd zijn". "Maar we hebben liever niet dat fans tijdens de bouw dronebeelden maken, omdat we een aantal zaken graag aan de verbeelding willen overlaten tot aan de opening."



Volgen

Wie niet op de opening wil wachten, kan de dronepiloot volgen via zijn Instagram-pagina @ringelberg.nick of zijn Twitter-pagina @RingelbergNick.