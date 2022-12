Artis

Helemaal geen vlees meer te koop in Artis: horeca-aanbod volledig vegetarisch

Bezoekers van Artis kunnen nergens meer vleesgerechten bestellen. Het horeca-aanbod van de Amsterdamse dierentuin was al geruime tijd grotendeels vegetarisch, maar inmiddels is ook de laatste vleessnack verdwenen. In Artis staan tegenwoordig geen frikandellen meer op het menu.



Dat laat het dierenpark weten in een jaaroverzicht. "De horeca in Artis is sinds begin 2022 volledig vleesvrij, nadat de frikandel als laatste vleesproduct van de menukaart werd geschrapt", meldt het management trots. "Hiermee bespaart Artis dit jaar alleen al ruim 25.000 vleesvarianten."

Hoewel de verandering al maanden geleden is doorgevoerd, heeft Artis er tot nu toe niet over gecommuniceerd met de buitenwereld. "Het klopt dat we er nog geen ruchtbaarheid aan hebben gegeven", bevestigt een woordvoerster tegenover Looopings. "Het was weliswaar nog coronatijd, maar we wilden het vooral ook eerst gewoon gaan doen."



Populairder

Tot de aanpassing werd de vleesfrikandel nog op één plek verkocht: bij 't Frietkot. Op dit moment kunnen bezoekers dus alleen kiezen voor vegetarische snacks, waaronder een vegafrikandel. "Het hielp wel mee dat de vegetarische draadjesvleeskroket daar eigenlijk al populairder was dan de vleesfrikandel."



Volgens de voorlichtster wordt er niet veel geklaagd over de wijziging. "Nu we een jaar verder zijn, kunnen we ook daadwerkelijk zeggen dat de reacties over het algemeen heel positief zijn." Dat zou te maken hebben met het gevarieerde vegetarische aanbod.