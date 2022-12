Efteling

Video: nieuw lichteffect op voorgevel van Efteling-attractie Symbolica

De Efteling heeft een bijzonder lichteffect toegevoegd aan de voorgevel van Symbolica. Laserstralen zorgen deze winter voor twinkelingen op de façade van het Paleis der Fantasie. Bezoekers zien regelmatig een bundel van fonkelende lichtpuntjes over het gebouw zwieren.



Af en toe concentreren de bewegende lichtjes zich rond een winters decorstuk in de vorm van een ijskristal, dat sinds kort boven de entreepoort van het paleis hangt. Daarna verspreiden de lasers zich razendsnel over het bouwwerk. Het effect wordt ook gebruikt om de torenspitsen van de attractie één voor één te verlichten.

De lasers verschijnen met behulp van speciale apparatuur, geplaatst op het dak van Polles Keuken. Dat is het pannenkoekenrestaurant tegenover Symbolica. De Efteling had de toevoeging niet vooraf aangekondigd.



Videoprojecties

In het verleden presenteerde de Efteling tijdens het winterseizoen op verschillende plekken projectieshows. Onder de noemer Winterse Illusies kwamen de gevels van Villa Volta (2011 tot 2020), De Vliegende Hollander (2011 tot 2016) en het Spookslot (2011 tot 2015) na zonsondergang tot leven met behulp van videoprojecties.