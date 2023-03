MagicLand

Italiaans attractiepark MagicLand bouwt waterpark van 40.000 vierkante meter

Het Italiaanse pretpark MagicLand opent komende zomer een waterpark van 40.000 vierkante meter, gedecoreerd als een tropisch eiland in de Caraïben. De 15 miljoen euro kostende uitbreiding krijgt de titel MagicSplash. Eén van de hoogtepunten moet Onda del Caribe worden, een golfslagbad van 2000 vierkante meter.



Bezoekers kunnen zonnen op één van de 1700 ligbedden op Playa del Sol, een strand van 10.000 vierkante meter gemaakt van 5000 ton wit zand. Verder komt er een lazy river van bijna 400 meter: Rio Cauto, naar verluidt de langste in Midden- en Zuid-Italië. Ook wordt gezorgd voor 16.000 tropische planten en palmbomen.

Voor kinderen realiseert men verschillende waterspeeltuinen met waterglijbanen en andere waterattracties. Verder omvat MagicSplash horecalocaties, een winkel met badkleding, kleedruimtes, douches en lockers. Er zijn nog geen ontwerpen vrijgegeven. Het management belooft dat 35 strandwachten en badmeesters een oogje in het zeil zullen houden om de veiligheid te kunnen garanderen.



Investeringsplan

"De komst van MagicSplash maakt deel uit van een investeringsplan dat in 2019 is gestart na de overname van MagicLand door Pillarstone", zegt directeur Guido Zucchi. "Na seizoen 2022 afgesloten te hebben met buitengewoon goede financiële resultaten, zijn we klaar voor een nieuwe uitdaging die ons aanbod vervolledigt en ons nog meer positioneert als de ideale toeristische bestemming."



Pillarstone-baas Gaudenzio Bonaldo noemt de toevoeging "een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van MagicLand". Het waterpark zal zowel toegankelijk zijn via een nieuwe ingang, inclusief een parkeerterrein met zo'n vijfhonderd parkeerplaatsen, als via MagicLand zelf. De openingsdatum is nog niet bekend. Dagtickets gaan 14,90 euro kosten. Er komen ook speciale middagkaarten, geldig vanaf 14.00 uur.