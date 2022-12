Artis

Artis klimt uit een dal: weer meer dan een miljoen bezoekers in 2022

Dierentuin Artis heeft in 2022 weer meer dan een miljoen bezoekers verwelkomd. Na twee magere jaren vanwege de coronamaatregelen scoorde het Amsterdamse dierenpark dit jaar bijna 1,2 miljoen bezoekers. In een persbericht wordt gesproken over "een jaar waarin Artis langzaam opleeft uit de coronacrisis".



2019 was een recordjaar voor de dierentuin in de hoofdstad, met 1,4 miljoen gasten. Daarna zakte het bezoekersaantal als een pudding in elkaar door lockdowns en andere beperkingen. In 2020 bleven er slechts 695.000 bezoekers over.

Vorig jaar moest Artis genoegen nemen met 715.000 bezoekers. 2022 verliep dus aanzienlijk beter. Het gecommuniceerde bezoekersaantal is overigens inclusief de bezoekers aan andere Artis-bestemmingen: het planetarium, museum Micropia en het dit jaar heropende Groote Museum.



Concurrent

Het dierenpark sluit het jaar naar eigen zeggen af met "voorzichtig optimisme". De grootste concurrent, Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, deed het dit jaar nog iets beter. Daar verwacht men uit te komen op ruim 1,4 miljoen bezoekers in 2022.



Artis hoopt in de zomer van 2023 een nieuw leeuwenverblijf in gebruik te kunnen nemen. In 2025 moet de renovatie van het grote Artis-Aquarium afgerond zijn. Het gigantische bouwproject ging van start in 2021. "Om de restauratie en vernieuwing te kunnen voltooien, moet Artis nog zeker 24 miljoen euro werven", laat het park weten.