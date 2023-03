Plopsa Indoor Hasselt

Foto's: Plopsa vernieuwt K3-attracties in Hasselt

K3 heeft een prominentere plek gekregen in het Belgische pretpark Plopsa Indoor Hasselt. Het buitengebied van het attractiepark werd de afgelopen weken vernieuwd. Daarbij zijn Het K3-Verkeerspark en De K3-Brandweermolen voorzien van nieuwe decoraties.



Voorheen had het verkeerscircuit met trapwagens een vrij sober uiterlijk. Om daar verandering in te brengen, koos Plopsa voor de toevoeging van veel kleurrijke decorelementen. Een gigantische geluidsbox en een enorme microfoon springen nu het meest in het oog.

In de omgeving komen bezoekers voortaan felgekleurde muzieknoten, blokken en cadeautjes tegen. Ook een tankstation in K3-stijl werd opgeknapt. Verder zijn de attracties voorzien van nieuwe entreeborden. De komende periode worden nog enkele details afgewerkt.



Disco

Het K3-Verkeerspark opende in 2005, in eerste instantie nog zonder K3-thema. De K3-Brandweermolen werd eind 2012 toegevoegd. Het overdekte gedeelte van Plopsa Indoor Hasselt telt nog twee andere attracties die in het teken staan van de bekende meidengroep: De K3-Zweefmolen en De K3-Disco.