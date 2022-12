Majaland Gdansk

Smurfen-themagebied met achtbaan in gloednieuw Plopsa-pretpark

De Smurfen worden alsmaar belangrijker voor de Plopsa Group. In steeds meer Plopsa-parken verschijnen attracties rond de bekende blauwe figuurtjes. Voor het nieuwe overdekte attractiepark Majaland Gdansk in Polen is een volledig Smurfen-themagebied ontworpen, blijkt uit nieuwe concepten.



Majaland Gdansk wordt de derde Plopsa-bestemming van Polen, na Majaland Kownaty (2018) en Majaland Warsaw (2022). Naast Studio 100-karakters komen bezoekers straks ook De Smurfen tegen. Op een impressie van Plopsa-ontwerper Kurt Heerman zijn een achtbaan, een draaiend schommelschip, een eendencarrousel en een vrijevaltoren zichtbaar.

De tekening toont verder verschillende paddenstoelenhuisjes, een rotspartij, bomen en het kasteel van slechterik Gargamel. Het is de bedoeling dat Majaland Gdansk opengaat in 2024. In hetzelfde jaar opent Plopsa's Holiday Park in Duitsland een Smurfen-darkride, waarvan het exterieur gelijkenissen vertoont met het kasteel op het ontwerp voor Polen.



Plopsa Coo

Op dit moment bestaat er al een interactieve darkride rond De Smurfen in het Belgische pretpark Plopsa Station Antwerp. Daarnaast opende afgelopen zomer een Smurfen-achtbaan met bijbehorend themadeel in Plopsa Coo, eveneens in België. Vlaggenschip Plopsaland De Panne krijgt af en toe enkele Smurfen op bezoek voor meet-and-greets.