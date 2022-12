Prater

Brandweer haalt gewonde medewerker uit hoogste zweefmolen van Oostenrijk

De brandweer heeft zondagochtend moeten ingrijpen in het Oostenrijkse stadspretpark Prater, gelegen in Wenen. Een onderhoudsmonteur van de 117 meter hoge zweefmolen Prater Turm raakte gewond tijdens routinewerkzaamheden. De verwondingen waren zo ernstig dat de medewerker niet meer op eigen kracht uit de attractie kon klimmen.



Collega's van de gewonde man alarmeerden de hulpdiensten rond 11.45 uur. Het slachtoffer bevond zich op dat moment op ongeveer 20 meter hoogte, melden de Weense autoriteiten. Reddingswerkers van de brandweer hebben de werknemer uiteindelijk al abseilend naar beneden kunnen brengen.

Ook werden uit voorzorg twee veiligheidskussens geplaatst, voor het geval de operatie mis zou gaan. Die waren uiteindelijk niet nodig. Eenmaal op de grond bleek dat de man ernstig beenletsel en een dwarslaesie had opgelopen bij de werkzaamheden. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.



Funtime

De oorzaak van het voorval wordt nog onderzocht. Het incident vond plaats vóór openingstijd van het attractiepark. Prater Turm, gebouwd door fabrikant Funtime, is de hoogste attractie van Oostenrijk. Passagiers worden met 60 kilometer per uur rondgeslingerd.