Efteling

Efteling gaat Vliegende Hollander vernieuwen tijdens jaarlijkse sluiting

De Efteling werkt aan enkele aanpassingen bij De Vliegende Hollander. Tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode wordt een deel van de populaire attractie vernieuwd. Er zijn onder andere plannen voor een nieuwe invulling van de binnenscènes, zo melden ingewijden aan Looopings. De waterachtbaan blijft tot eind maart gesloten.



De Vliegende Hollander gaat elke winter wekenlang dicht voor groot onderhoud. Normaal gesproken worden er dan geen grote wijzigingen doorgevoerd. Dit keer is de Efteling wel het één en ander van plan. Zo krijgt de aanvaringsscène een andere opzet. Nu varen bezoekers daar nog op een watergordijn met een videoprojectie van een spookschip af.

Omdat het effect al sinds de opening in 2007 veelvuldig voor technische storingen zorgt, ontwikkelde de Efteling een alternatief concept. Details ontbreken nog. Volgens verschillende betrokkenen is het grote watergordijn voortaan in ieder geval verleden tijd.



Renovatieproject

Een woordvoerder van het attractiepark kan inhoudelijk op dit moment niets kwijt over het renovatieproject. De Vliegende Hollander was vandaag voorlopig voor het laatst in bedrijf. De onderhoudsperiode duurt naar verwachting tot en met vrijdag 31 maart.



Door de combinatie van water, een achtbaan en showelementen is De Vliegende Hollander technisch gezien één van de meest complexe attracties van de Efteling. Het coastergedeelte werd destijds geleverd door de onervaren Nederlandse firma KumbaK. De bouw ging gepaard met tal van problemen.



Zorgenkindje

Vanwege de complicaties werd de opening een jaar uitgesteld. Uiteindelijk moest de gerenommeerde leverancier Intamin ingeschakeld worden om de technische blunders te verhelpen. De Vliegende Hollander is ook na de ingebruikname altijd een zorgenkindje gebleven.