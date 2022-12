Efteling

Video: achter de schermen bij renovatie Joris en de Draak in de Efteling

De gigantische renovatie van houten achtbaan Joris en de Draak in de Efteling is achter de rug. Bij het onderhoudsproject, dat begin oktober van start ging, zijn grote delen van de baan vervangen. Een klein deel van de rail is voortaan van staal. De attractie gaat komend weekend weer open voor publiek.



YouTube-kanaal Theme Park Science bracht de werkzaamheden én een testrit in beeld. In een videoreportage komt onder andere directeur Clair Hain van de Amerikaanse fabrikant Great Coasters International (GCI) aan het woord. Hij vertelt dat er sinds de opening van Joris en de Draak in 2010 veel nieuwe technieken zijn ontwikkeld om houten achtbanen te bouwen.

Dit renovatieproject gaf hem de kans om die in de praktijk te brengen. "Denk aan een nieuwe soort hout, maar ook nieuwe verbindingsstukken waarmee we de constructie kunnen verstevigen", aldus Hain. Dat moet slijtage tegengaan, in de hoop dat Joris en de Draak in de toekomst minder vaak gesloten hoeft te worden.



Fenomenaal

"Deze attractie gaat hier nog héél lang staan", zegt de GCI-baas. "Mijn doel is om ongepland onderhoud tot een minimum te beperken." De belangrijkste verandering is de komst van zogeheten titan track: de dubbele bocht aan de kant van de Python werd voorzien van een stalen rail. "Het is fenomenaal. Het voelt alsof je 's winters over straat rent en over het ijs glijdt. En het geluid is ongelofelijk."



De komende jaren worden andere punten in de baan aangepakt. Projectleider Robin van Dongen onthult dat er geen plannen zijn om meer stalen delen toe te voegen. "We gaan na deze aanvulling met de stalen track geen extra staal meer in de baan zien", zegt hij. "Dit hebben we samen met Great Coasters bepaald."



Kademuur

Ook op thematisch vlak is er hard gewerkt. Draak Edna, de enorme animatronic naast de baan, kreeg een langverwachte opknapbeurt. Decorateurs hebben zich eveneens ontfermd over het finishbord en de grote houten beelden van drakenkoppen bij de entree. Verder zijn de palen langs de kademuur vervangen en is de verlichting vernieuwd. Tot slot werd afscheid genomen van de tv-schermen in de wachtrij. Er kwamen nieuwe borden voor in de plaats.