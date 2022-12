Diergaarde Blijdorp

Entreeprijs Blijdorp ruim 10 procent omhoog vanwege gestegen kosten

Diergaarde Blijdorp heeft besloten om de entreeprijs begin 2023 te verhogen. Door de energiecrisis lopen de kosten voor de Rotterdamse dierentuin snel op. Een prijsstijging voor tickets is daarom onontkoombaar, laat een woordvoerder weten. Blijdorp benadrukt dat de tarieven de afgelopen jaren gelijk bleven.



"Vanwege de stijging van alle kosten en een periode van drie jaar zonder tariefwijzigingen, is Blijdorp genoodzaakt om de tarieven te verhogen", meldt het dierenpark. De reguliere toegangsprijs voor volwassenen stijgt met iets meer dan 10 procent, van 24,50 euro naar 27 euro.

Voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar moet voortaan 22 euro afgerekend worden in plaats van 20 euro. Tegelijkertijd gaat Blijdorp meer korting geven aan bezoekers die via internet kaarten aanschaffen in plaats van aan de kassa. Nu wordt online nog 1 euro korting gegeven. Dat wordt straks 2 euro.



Partners

Na de kerstvakantie in, op maandag 9 januari, gaan de nieuwe prijzen in. De voorlichter benadrukt dat Blijdorp toegankelijk wil blijven "voor een brede doelgroep". Daarom blijft men samenwerken met partners als de Rotterdampas, de Ooievaarspas en de Dordtpas.



Eerder deze week gaf de dierentuin aan dat voor 2022 gerekend wordt op "een fikse stijging van de energiekosten en wellicht zelfs een verdubbeling". Die hoge kosten betekenen een grote uitdaging voor het park, dat het financieel al behoorlijk lastig had na twee magere coronajaren.