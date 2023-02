Diergaarde Blijdorp

Vijfde seizoen van Het Echte Leven in de Dierentuin opgenomen in Blijdorp

Tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin keert deze maand terug. Vanaf zondag 26 februari is het populaire programma over het dierentuinleven weer wekelijks te zien op NPO 1. Er komen in totaal zes afleveringen, die vorig jaar zijn opgenomen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.



Voor seizoen één, twee, vier en enkele specials werd gefilmd in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Blijdorp speelde al de hoofdrol in het derde seizoen. Voor seizoen vijf weken omroep NTR en producent I Care Producties opnieuw uit naar het Rotterdamse dierenpark. De makers beloven "oude bekenden en nieuwe verhalen".

"Van leeuwen die uitvechten wie de baas is tot een familiecrisis bij de gorilla's: de verborgen camera’s bewijzen dat het leven in de dierentuin nooit saai is." Verder gaat het onder meer over bijzondere flamingokuikens, paniek om een pasgeboren olifantje, gevaar bij een jonge gorilla en adoptieouders bij een papegaaiduiker.



Reclamespot

Hoewel de naam van Blijdorp niet of nauwelijks voorbij komt, is het programma wel een mooie reclamespot voor de dierentuin. Zoals altijd worden beelden van dieren afgewisseld met korte interviews met de verzorgers. De karakteristieke voice-over is van acteur Jacob Derwig.



Eigenlijk had seizoen vijf van Het Echte Leven in de Dierentuin al vanaf half januari 2023 op de buis moeten komen, op zaterdagavonden om 19.00 uur. De publieke omroep heeft de programmering echter omgegooid: de première werd ruim een maand uitgesteld. Nu zal de serie op zondagavonden te zien zijn, steeds rond 21.35 uur.