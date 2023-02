Efteling

Efteling-abonnement onverwachts geldig op zes extra dagen in februari en maart

Abonnementhouders van de Efteling zijn in februari en maart 2023 welkom op zes extra dagen. Eigenlijk zouden Efteling-abonnementen niet geldig zijn op zaterdag 11 en zondag 12 februari en zaterdag 11, zondag 12, zaterdag 25 en zondag 26 maart, in verband met grootschalige bedrijfsevenementen.



Alle resterende blokkades in het voorjaar zijn echter opgeheven, zo heeft de Efteling bekendgemaakt via social media. Daardoor kunnen abonnees ook op de genoemde weekenddagen in februari en maart gewoon naar het Brabantse attractiepark komen. Ze hoeven - zoals altijd - niet te reserveren.

Elk kalenderjaar zijn er maximaal veertien dagen waarop een Efteling-abonnement niet geldig is. Dat was bijvoorbeeld het geval op zondag 22, zaterdag 28 en zondag 29 januari. Het is niet mogelijk om een duurdere jaarkaart te kopen die wél toegang geeft op dergelijke dagen. Wie toch langs wil komen, zal een los ticket moeten aanschaffen.



De Efteling is elke dag van het jaar geopend. Het park heeft momenteel zo'n 100.000 abonnees. Zij betalen dit jaar 215 euro per jaar of 19,50 euro per maand.



Pas in november 2023 staan er weer bedrijfsevenementen op de planning waarbij abonnementen niet gebruikt kunnen worden. Vooralsnog gaat het om zondag 19 en zaterdag 25 november en zaterdag 2, zondag 3 en zondag 10 december.