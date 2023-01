Disneyland Paris

Foto's: Disney-restaurant King Ludwig's Castle voor het laatst geopend

Bezoekers van Disneyland Paris hebben dit weekend voor het laatst kunnen eten en drinken in King Ludwig's Castle. Het etablissement, bestaand uit een bedieningsrestaurant en een inpandig cafeetje, ondergaat de komende weken een metamorfose. Daarbij moet het Duitse thema wijken.



King Ludwig's Castle wordt omgebouwd tot een Engelse kroeg met de naam The Royal Pub. Afgelopen maand kwam al een ontwerp voor het vernieuwde exterieur naar buiten. Ook aan de binnenkant is de Duitse stijl straks verleden tijd. Looopings keek nog één laatste keer binnen voor een uitgebreide fotoreportage.

Op de menukaart van King Ludwig's Castle prijkten onder meer "Beierse specialiteiten" als pretzels, zuurkool, longhaas en varkensschenkel gestoofd in bier. Ook burgers, pasta en fish and chips behoorden tot de mogelijkheden.



Planet Hollywood

Het restaurant bevindt zich sinds 2003 in Disney Village, het vrij toegankelijk restaurant- en winkelgebied naast de Disney-parken. Eerder was op die plek de eetgelegenheid Rock 'n' Roll America te vinden. Disneyland werkt aan een grootschalige transformatie van Disney Village, waarbij meerdere locaties worden vernieuwd en vervangen. Dit weekend nam men ook definitief afscheid van restaurant Planet Hollywood.