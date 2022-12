Diergaarde Blijdorp

Blijdorp bijna terug op bezoekersniveau van vóór corona: 'Mooi resultaat'

Diergaarde Blijdorp heeft het bezoekersaantal van 2022 bekendgemaakt. Hoewel het jaar begon met een lockdown, is het Rotterdamse dierenpark bijna terug op het niveau van vóór de coronacrisis. Met nog iets meer dan een week te gaan staat de teller op zo'n 1,4 miljoen bezoekers.



In 2019, toen van coronaïnvloeden nog geen sprake was, werd het jaar afgesloten met 1,56 miljoen gasten. Een jaar later daalde het bezoekersaantal naar 823.000. Vorig jaar kwam Blijdorp uit op 871.000 bezoekers. De dierentuin presteerde in 2022 ruim 60 procent beter.

Eind 2021 schetste Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen nog een somber toekomstbeeld. "De verwachting is dat de effecten van de pandemie nog lange tijd zullen na-ijlen", viel toen te lezen in het jaaroverzicht. "Er wordt rekening mee gehouden dat er pas in 2024 sprake is van een terugkeer naar normale bezoekcijfers."



Opluchting

Die voorspelling is dus niet uitgekomen, tot grote opluchting van Blijdorp. Het jaaroverzicht van 2022 kreeg de titel "Op weg naar het nieuwe normaal". Ruim 1,4 miljoen bezoekers noemt men "een mooi resultaat". De omzet uit horeca en winkels steeg zelfs enigszins ten opzichte van 2019.



Ondanks het positieve resultaat is de directie niet van plan om op de lauweren te rusten. "De komende jaren zijn onze uitdagingen groot en er zijn nog steeds veel onzekerheden in de wereld om ons heen", benadrukt het management. "Zo heeft ook Blijdorp te maken met een fikse stijging van de energiekosten en wellicht zelfs een verdubbeling, ondanks onze duurzame investeringen."