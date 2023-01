Efteling

Efteling-arena Raveleijn in Lego: 53.540 blokjes, 440 uur werk

Een Efteling-liefhebber heeft een gigantisch Lego-model ontworpen van paardenarena Raveleijn. Roeland Van de Walle, geboren in België en woonachtig in Denemarken, ontwikkelde eerder al Lego-versies van vliegende tempel Pagode en het Efteling Hotel. De afgelopen acht maanden waagde hij zich aan de magische stad Raveleijn. Het resultaat mag er zijn.



De gevels van Raveleijn vormen niet alleen het decor van de bekende stuntshow: het gebouw fungeert sinds de opening in 2011 ook als het hoofdkantoor van de Efteling, met kantoren en vergaderruimtes.

Van de Walle gebruikte een Lego-ontwerpprogramma op de computer om Raveleijn digitaal na te maken. Hij was maar liefst 440 uur bezig met het ontwerpproces. Om de verschillende huisjes zo waarheidsgetrouw mogelijk om te zetten naar Lego, deed het talent een beroep op detailfoto's en tekeningen van Efteling-ontwerper Sander de Bruijn.



Prijzig

Het model - 90 centimeter hoog en 303 centimeter lang - bevat in totaal 53.540 Lego-blokjes. De Lego-expert is niet van plan om de creatie ook echt fysiek uit te voeren, met echte stenen. "Helaas gaat het bouwwerk niet verwezenlijkt worden vanwege de kosten van het project", vertelt de maker aan Looopings. "Mensen weten misschien niet hoe prijzig het is: we spreken al gauw over de prijs van een luxe auto."



Een ander Lego-ontwerp van Van de Walle is wel daadwerkelijk gebouwd. Van de Pagode werd een volledig model gemaakt, inclusief de bewegingen. De geboren Vlaming heeft voorlopig geen plannen om nog meer Efteling-attracties uit te voeren in Lego-blokjes: hij neemt even een ontwerppauze.