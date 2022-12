Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Kerstcadeautje van Slagharen: tickets voor kerstvakantie tijdelijk 12,90 euro

Attractiepark Slagharen geeft iedereen de kans om voordelig langs te komen in de kerstvakantie. Onder de noemer Winter Western Deal verkoopt het Overijsselse pretpark online entreebewijzen voor 12,90 euro per persoon. Het gaat om een tijdelijke actie die loopt tot en met aanstaande zondag.



Slagharen werkt met variabele tarieven. Het maximum bedraagt dit jaar 32,50 euro. Kortingssite ActievandeDag.nl verkoopt momenteel wintertickets voor 15,90 euro. Via de webshop van Slagharen zelf zijn kaartjes momenteel dus nog eens 3 euro goedkoper.

De toegangskaarten van 12,90 euro kunnen de hele vakantie gebruikt worden, van zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari. Op die dagen gaat Slagharen dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur, dus ook op eerste kerstdag, tweede kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag.



Shows

Tijdens Winter Slagharen, zoals het winterseizoen wordt genoemd, gaan nagenoeg alle attracties open als de weersomstandigheden het toelaten. Verder zijn er meet-and-greets en verschillende shows, waaronder de Randy & Rosie Show in de Musical Hall. Bovendien kan er geschaatst worden in Winter Western Village. In het 4D-theater wordt een speciale kerstfilm vertoond.