Foto's: wachtrij van Efteling-attractie Droomvlucht ligt vol met bloemen

De wachtrij van Droomvlucht in de Efteling oogt momenteel als een soort gigantische bloemenstal. Sinds eind oktober is de populaire attractie dicht voor een grootschalige renovatie, die ruim 6 miljoen euro kost. Daarbij worden niet alleen de baan en de technische installaties vernieuwd, maar ook de scènes.



"Als er dan toch grote steigers in de attractie staan, voeren we waar nodig diverse herstelwerkzaamheden uit", vertelde een projectcoördinator eerder. Er wordt onder andere gepoetst en geschilderd. Bovendien vervangt men alle lampen door led-verlichting.

Blijkbaar was het nodig om de enorme hoeveelheid bloemen en planten tijdelijk uit de attractie te halen. Efteling-fan Cindy Vervuren publiceerde foto's van het tafereel. Verder is van de werkzaamheden aan de buitenkant nauwelijks iets te zien. De Efteling deelde tot nu toe zelf ook geen beelden van de ingrijpende klus.



Maart

Droomvlucht, ontworpen door Ton van de Ven, bestaat uit de zes scènes Kastelenrijk, Wonderwoud, Elfentuin, Hemelburchten, Zompenwoud en Droommoeras. De bijna dertig jaar oude attractie blijft het hele winterseizoen gesloten. Begin maart 2023 moet de verbouwing afgerond zijn.