Kermis

Ongeluk op Franse kerstmarkt: inzittenden vallen uit carrousel door kantelen bakjes

Bij een merkwaardig ongeluk met een kermisattractie op een Franse kerstmarkt zijn meerdere personen gewond geraakt. Het ging mis bij een carrousel met arrensleeën, die tijdens het draaien enkele meters omhoog worden gelift.



Door een technisch mankement kantelden alle bakjes plotseling 90 graden, waardoor sommige inzittenden naar beneden vielen. Het incident vond zaterdagavond plaats in de Zuid-Franse stad Montpellier.

Een man klaagde na afloop over pijn aan zijn nek, een vrouw brak haar pols. Hulpdiensten hebben zich over hen ontfermd. Daarnaast liepen verschillende kinderen volgens regionale media blauwe plekken op. Over het aantal slachtoffers doen wisselende verhalen de ronde.



Gesloten

Eén van de slachtoffers heeft later aangifte gedaan tegen de eigenaar van de attractie. De molen blijft tot nader order gesloten voor een onderzoek naar de oorzaak. Een dag na het ongeval waren de gondels nog steeds gedraaid, zo is te zien op beelden.