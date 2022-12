Efteling

Video: Efteling-mascotte Pardoes komt langs bij Glazen Huis van 3FM

Pardoes, de mascotte van de Efteling, heeft zich laten zien bij het Glazen Huis van 3FM. De radiozender is neergestreken in Amersfoort voor de jaarlijkse goededoelenactie Serious Request. Dj Rob Janssen kreeg vanavond bezoek van Pardoes ter gelegenheid van een bijzonder veilingitem.



Geïnteresseerden kunnen bieden op een exclusief bezoek aan het Sprookjesbos in de Efteling na sluitingstijd, plus een diner. Als de hoogste bieder het wil, zal Janssen daar ook bij aanwezig zijn. De diskjockey staat bekend als een groot Efteling-liefhebber.

Het veiligitem is bedoeld voor maximaal vier personen. "De datum van het bezoek zal in overleg bepaald worden", staat in de voorwaarden. Tot nu toe is er 1000 euro geboden. De Serious Request-veiling loopt nog tot zaterdagmiddag.



O.J. Punctuel

Tijdens de radiouitzending kwam ook een gesproken boodschap van O.J. Punctuel voorbij, de strenge lakei uit de attractie Symbolica. Janssen zit in het Glazen Huis met collega's Barend van Deelen en Sophie Hijlkema. De opbrengst gaat dit jaar naar stichting Het Vergeten Kind, sinds vorig jaar een vaste partner van de Efteling.