Woordvoerster Belgisch dierenpark staat in finale The Voice

De woordvoerster van het grootste dierenpark van de Benelux blijkt uitzonderlijk goed te kunnen zingen. Louise Goedefroy, sinds 2020 de voorlichtster van de Belgische dierentuin Pairi Daiza, doet mee aan talentenjacht The Voice van Vlaanderen. Inmiddels heeft ze het geschopt tot de finale.



Goedefroy is één van de vijf finalisten die deze week strijden om de stemmen van het publiek. Haar zangavontuur begon meer dan een jaar geleden, tijdens het vorige seizoen van The Voice. Door een dubbele kaakbreuk moest ze toen vroegtijdig stoppen. Dit seizoen maakte ze een comeback, met succes.

Haar werkzaamheden in het Waalse dierenpark combineert ze met de repetities, opnames en shows. "Louise is al goed gekend door de trouwe bezoekers van het park", schrijft de zangeres uit Affligem in een persbericht dat ze zelf naar de media stuurde.



Kippenvel

Ze wordt gesteund door haar baas, Pairi Daiza-oprichter en -eigenaar Eric Domb. "Zodra Louise begint te zingen, krijg ik letterlijk kippenvel", laat hij weten. "Ik nodig u uit om naar haar te luisteren en haar te helpen haar droom na te jagen."



Er is ook een promotiefilmpje opgenomen waarin Pairi Daiza-collega's de kijker oproepen om op Goedefroy te stemmen door een sms te sturen. The Voice van Vlaanderen wordt vrijdagavond om 20.45 uur uitgezonden op VTM.