De pretparkgekkies zijn terug: dit waren de grappigste en raarste momenten van seizoen 2022

Nederlandse en Belgische pretparkfans hebben in 2022 weer volop van zich laten horen op internet. Net als voorgaande jaren produceerde YouTube-kanaal Yodakoeken een lollige montage van de grappigste, bizarste en meest ongemakkelijke momenten uit online pretparkvideo's. Het vijfde deel van De Ultieme Pretparkgekkies Compilatie is vanaf nu online te bekijken.



Het kanaal heeft er een traditie van gemaakt om de Nederlandse en Belgische pretparkcommunity op oudejaarsavond op geheel eigen wijze in de schijnwerpers te zetten. We zien prettig gestoorde pretparkfans in onder meer de Efteling, Walibi Holland, Toverland, Slagharen, Movie Park Germany, Phantasialand en Disneyland Paris. Ook de kermiswereld komt af en toe voorbij.

De komische compilatie staat steevast garant voor verwarrende monologen, doldwaze dansjes, bizarre versprekingen en een flinke portie chaos. Uiteraard ontbreekt ook de veelbesproken sluiting van het Spookslot in de Efteling dit jaar niet. De video van seizoen 2022 duurt langer dan alle voorgaande edities: negentien minuten en elf seconden.