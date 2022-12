Europa-Park

Aardappelsnack Spirello nu ook verkrijgbaar in Europa-Park

De bekende aardappelsnack Spirello is nu ook te bestellen in Europa-Park. Het grootste attractiepark van Duitsland ging een samenwerking aan met de Nederlandse leverancier voor een verkooplocatie in de buurt van de Schweizer Bobbahn. Eén grote gefrituurde aardappelspiraal op een stokje kost daar 4,80 euro.



Dat is inclusief zout, barbecuekruiden of paprikakruiden. Spirello-oprichter Robert Luttjehuizen zegt enthousiast te zijn over de introductie van de lekkernij in het Zuid-Duitse pretpark. "Ze pakken het daar meteen goed aan", laat hij aan Looopings weten. "Het is ongelofelijk hoeveel er al verkocht is, er moest zelfs een spoedbestelling heen."

De kraam blijft in ieder geval staan in het winterseizoen, dat tot half januari 2023 duurt. Spirello wordt al langer aangeboden in onder andere de Efteling, Toverland, Attractiepark Slagharen, Burgers' Zoo, Safaripark Beekse Bergen, Bobbejaanland en Movie Park Germany.