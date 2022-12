Efteling

Video: Efteling-medewerkers zetten attractie stil omdat bezoekers niet achteraan willen zitten

Medewerkers van de Efteling hebben vanmiddag een attractie stilgezet vanwege opstandige bezoekers. Bij de oosterse vaartocht Fata Morgana kreeg een gezelschap de achterste rij van een bootje toegewezen. Toen de groep weigerde daar plaats te nemen, drukte het personeel de stopknop in.



Daardoor ging de noodverlichting automatisch aan en vielen alle bootjes stil. Kennelijk wilden de bezoekers in kwestie per se vooraan zitten in een vaartuig. Er ontstond een discussie, maar de werknemers bleven weigeren om het verzoek in te willigen.

Dat melden ooggetuigen aan Looopings. Om hun standpunt kracht bij te zetten, werd ten overstaan van alle aanwezigen omgeroepen dat gasten te allen tijde de aanwijzingen van het personeel moeten opvolgen.



Voor niets in de rij

Uiteindelijk zijn de bezoekers - drie volwassenen, een kind en een baby in een draagzak - afgedropen. Ze hebben ongeveer twintig minuten voor niets in de rij gestaan.



Bij een hoop Efteling-attracties wordt vaak gewerkt met aangewezen zitplaatsen, om de capaciteit optimaal te kunnen benutten. Het publiek kan dan in principe niet zelf een plek kiezen. Vaak wordt wel een uitzondering gemaakt in het geval van een vriendelijk verzoek.