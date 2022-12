Sprookjesbos Valkenburg

Pretpark in Valkenburg gesloten vanwege gladheid

Het Limburgse pretpark Sprookjesbos Valkenburg is dit weekend niet opengegaan. Eigenlijk zou het sprookjespark op zaterdag 17 en zondag 18 december gehuld zijn in kerstsferen. Vanwege de sneeuw en gladheid heeft het management besloten om de poorten gesloten te houden.



"Het heeft in ons bos en op onze heuvel flink gevroren en gesneeuwd, waardoor onze paden te glad zijn", laat het park weten. "Wij doen er alles aan om de paden weer toegankelijk te maken."

Wie Sprookjesbos Valkenburg wil bezoeken, krijgt komende week een herkansing. "Wij hopen iedereen vanaf woensdag weer te kunnen ontvangen in ons mooie Sprookjesbos." Verder is het attractiepark in de kerstvakantie dagelijks geopend van 12.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van 25 december en 1 januari.