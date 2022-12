Artis

Energierekening Artis ruim 2 miljoen euro: temperatuur in dierenverblijven omlaag

Veel dieren in Artis zitten er niet meer zo warmpjes bij als voorheen. De internationale energiecrisis en stijgende gasprijzen hebben de Amsterdamse dierentuin doen besluiten om de temperatuur op verschillende plekken terug te schroeven. Zo is de thermostaat in het verblijf van de onechte gaviaal - een krokodilachtige in het Reptielenhuis - verlaagd van 31 naar 27 graden.



Daarover bericht het Parool. De andere dieren in het Reptielenhuis, zoals slangen, schildpadden en hagedissen, moeten eveneens wennen aan een lagere temperatuur. En ook in de rest van het park worden bezuinigingen doorgevoerd op het gebied van energieverbruik. Bij bijna alle diersoorten, van de gorilla's tot de vlinders, werd het iets kouder.

"Echt iedereen in Artis is hier nu mee bezig", vertelt duurzaamheidsmanager Savitri Groag aan de krant. Dat is hard nodig, want de energierekening van Artis stijgt naar verwachting van 700.000 euro in 2021 naar 2,1 miljoen euro in 2022. De dierentuin heeft een variabel energiecontract. Het is opnieuw een financiële klap na twee lastige coronajaren.



Anders gedragen

De verwarming lager zetten scheelt voor Artis al snel vele duizenden euro's per jaar. Groag benadrukt dat verzorgers continu in de gaten houden of de dieren zich anders gaan gedragen door de lagere temperaturen. "Tot nu toe is dat gelukkig niet het geval." Ook in de Artis-kantoren werd de thermostaat naar beneden bijgesteld.



Daarnaast gaat de meeste verlichting voortaan uit zodra het park sluit en blijven ventilatiesystemen niet meer de hele dag loeien. Olifanten lopen niet meer door een open deur hun binnenverblijf in. Een plastic flap moet de warmte daar zo veel mogelijk binnen houden. Het verblijf van de vale gieren is geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Verder verwarmt men verschillende verblijven nu met infraroodpanelen.



Overheidssubsidie

Het is de bedoeling om in 2030 geen gas meer te gebruiken in de dierentuin. Tegelijkertijd moet het kraanwaterverbruik met de helft afnemen. Die plannen worden nu versneld opgepakt, mede dankzij een overheidssubsidie van 600.000 euro.



Groag kan zich voorstellen dat sommige diersoorten op den duur moeten vertrekken vanwege de hoge stookkosten. "Bezoekers vinden het fantastisch om een krokodilachtige te zien, het is zo'n imposant dier. Maar misschien zullen we, als de energieprijzen verder stijgen, tegen het licht moeten houden of het haalbaar is om een dierenverblijf als het Reptielenhuis in de huidige vorm te behouden."