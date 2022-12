Efteling

Video: Pardoes verliest hoofd in Efteling-attractie Symbolica

Efteling-bezoekers zijn vandaag geconfronteerd met een bizar mankement in de attractie Symbolica. Mascotte Pardoes verloor in de voorshow plotseling zijn hoofd. Toeschouwers zagen hoe de kop van de toverende nar losliet en vervolgens aan zijn romp bungelde. Zijn tovenaarshoed viel op de grond.



Dat is te zien op videobeelden. Ondertussen ging de animatronic onverstoorbaar door met zijn praatje. In de voorshow van Symbolica, de zogeheten Vestibule, worden aanwezigen welkom geheten door de strenge lakei O.J. Punctuel. Als hij het gezelschap wil voorbereiden op hun audiëntie met de koning, verschijnt Pardoes bovenaan een statige trap.

Ondanks het bizarre technische defect werd de reguliere show wel gewoon afgemaakt. De onthoofde Pardoes liet de trap in tweeën splijten, waarmee een opening ontstond richting het trappenhuis. Na het voorval bleef Symbolica geopend voor publiek, maar dan zonder de voorshow. De trap ging niet meer dicht en Pardoes liet zich niet meer zien.



Twinkeltoorts

De meeste animatronics in Symbolica, waaronder die van Pardoes, zijn geproduceerd door de Amerikaanse firma Garner Holt. Er ontstaan vaker problemen mee: in april dit jaar verloor een andere Pardoes-pop nog zijn hoofd. Overigens ontbreekt bij de Pardoes in de voorshow al maanden zijn Twinkeltoorts .