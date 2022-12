Plopsa Indoor Coevorden

Nederlands Plopsa-park vervangt K3 door animatieserie Super Wings

Het buitengebied van Plopsa Indoor Coevorden wordt aangepast. Meidengroep K3 moet daar binnenkort plaatsmaken voor een animatieserie met vliegtuigjes. Dat heeft Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met fans.



Plopsa Indoor Coevorden is het enige Plopsa-pretpark in Nederland. Tot nu toe stond het buitengedeelte in het teken van K3, met De K3-Brandweermolen en Het K3-Verkeerspark. Verder zijn daar dansende fonteinen en een klimberg te vinden.

Een nieuw ontwerp toont hoe de K3-attracties een nieuw thema hebben gekregen. Het verkeerspark en de brandweermolen komen in het teken te staan van de tv-serie Super Wings. Dat programma gaat over pratende vliegtuigen die pakketjes bezorgen.



Pools

De Plopsa Group heeft het Super Wings-thema al vaker toegepast. In het Poolse attractiepark Majaland Kownaty opende in 2021 een Super Wings-gebied met een vliegtuigmolen en een waterspeelplaats. Dezelfde waterspeeltuin wordt momenteel ook gebouwd in het Duitse Holiday Park. Verder staan er Super Wings-attracties in Majaland Warsaw in Polen.



Overigens zal K3 niet helemaal verdwijnen uit Plopsa Indoor Coevorden. De K3-Zweefmolen in het binnengedeelte blijft staan. Verder kunnen bezoekers dansen en zingen in een heuse K3-Disco, waarvan het interieur binnenkort vernieuwd wordt. Ook daarvan is al een ontwerp beschikbaar.