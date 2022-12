Walibi Holland

Nieuwe Walibi-souvenirs tijdens Bright Nights: kersttruien, wintermokken en kerstballen

Walibi Holland heeft het souveniraanbod aangepast aan het seizoen. In de Walibi-winkels zijn tijdens winteropenstelling Bright Nights verschillende nieuwe winterse producten verkrijgbaar, waaronder warme kleding in Walibi-stijl. Zo is er een foute Walibi-kersttrui voor 49,95 euro.



Ook kunnen bezoekers een sjaal (29,95 euro), een paar handschoenen (19,95 euro) en een muts (17,95 euro) met het Walibi-embleem aanschaffen. Alle kledingstukken zijn er in het rood en in het zwart. Voor een felrode Walibi-mok met kerstmotief wordt 9,95 euro gevraagd. Bij horecagelegenheden is dezelfde mok voor 10 euro te koop inclusief een warme drank.

Daarnaast biedt het pretpark Walibi-ornamenten aan, voor in de kerstboom. Een kerstdecoratie met het hoofd van de Walibi-kangoeroe kost 14,95 euro. Een kersthanger van de besneeuwde letter W is even duur. Voor een speciaal Eddie de Clown-kerstornament, dat eigenlijk niet verkocht zou worden, moet 19,95 euro afgerekend worden.



Pins

Verder zijn er magneten (5,50 euro), sleutelhangers (5,50 euro) en pins (3,95 euro) van de Walibi-mascotte met een kerstmuts. Voor 2,95 euro nemen bezoekers een polsbandje met ijskristallen en het Walibi-logo mee naar huis.