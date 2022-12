Furuvik

Vierde chimpansee overleden na ontsnapping in Zweeds pretpark

De ontsnapte chimpansees in het Zweedse attractie- en dierenpark Furuvik zitten eindelijk weer vast. Woensdag lukte het zeven apen om uit hun verblijf te komen. Drie dieren werden dezelfde dag nog doodgeschoten. Vier andere chimpansees bevonden zich de afgelopen dagen in hun verblijf, maar ze zaten niet in een hok. Daardoor konden verzorgers niet bij de dieren in de buurt komen.



Specialisten zijn dagenlang intensief bezig geweest om de overgebleven chimpansees achter tralies te krijgen. Zaterdagochtend kregen ze voor elkaar. Toen bleek dat een vierde chimpansee, die gewond raakte bij de ontsnappingspoging, inmiddels overleden is. Drie apen leven nog. "De volledige focus zal nu liggen op de zorg voor de chimpansees en hun welzijn", meldt Furuvik.

Het park zegt zich diep te schamen voor de gang van zaken. "Deze enorme tragedie had nooit mogen gebeuren", schrijft het management. "Het is een grote blunder van onze kant. We zijn zeer verdrietig en rouwen om onze geliefde dieren." Men wil "tot op de bodem uitzoeken" hoe het incident kon gebeuren.



Dierenactivisten

In Zweden is de fatale ontsnapping het gesprek van de dag. Dierenactivisten eisen dat het park afstand doet van de resterende chimpansees, omdat Furuvik de dieren blijkbaar geen veilige omgeving kan bieden. Daar wil de directie nog niet op ingaan. "Onderzoek moet uitwijzen waar we hebben gefaald en wat we anders hadden moeten doen."



De doodgeschoten apen droegen de namen Linda, Torsten en Santino. Manda overleed later aan haar verwondingen. De nog levende chimpansees heten Maria-Magdalena, Tjobbe en Selma.



Kroonprinses

Santino was een beroemdheid in Zweden. Hij stond bekend om het maken van schilderijen. De Zweedse kroonprinses Victoria was gek op het dier. Bovendien kwam hij in 2009 internationaal in het nieuws naar aanleiding van een studie naar zijn buitengewoon agressieve gedrag.