Plopsaland De Panne

Plopsaland onthult meer ontwerpen van nieuwe Bumba-attractie

Plopsaland De Panne opent in 2023 een overdekt gedeelte met de naam Circus Bumba. Daar worden verschillende attracties, een theater, een souvenirwinkel en meerdere horecagelegenheden gerealiseerd. Het hoogtepunt moet een heuse Bumba-darkride worden, speciaal voor de kleintjes.



Bezoekers passeren verschillende kleurrijke scènes met clown Bumba en zijn vrienden. Afgelopen voorjaar publiceerde Plopsa al enkele nieuwe ontwerpen van de toevoeging. Dit weekend kwamen nog meer tekeningen naar buiten tijdens een bijeenkomst met fans.

Plopsa deelt de afbeeldingen ook met Looopings. De scènes komen onder andere in het teken te staan van ruimtevaart, het leven onder water en China. Daarnaast speelt het circus uiteraard een belangrijke rol in de wereld van de clown.



Transportsysteem

Bovendien is nu duidelijk welk bedrijf de attractie levert. Plopsa bestelde het transportsysteem bij de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln, bekend van bijvoorbeeld De Oude Tufferbaan in de Efteling en de paardenbaan in Toverland. Officieel heeft de darkride nog geen naam. Op tekeningen prijkt de werktitel Op Reis Met Bumba Ride.



De Bumba-uitbreiding van 12,5 miljoen euro wordt gebouwd op de plek van een voormalig theater, dat de afgelopen jaren gebruikt werd als opslagplaats. Op de oude locatie van het gesloopte snackrestaurant Fred Kroket verrijst een nieuw Bumba-restaurant, vormgegeven als een nostalgische spiegeltent.



Ballonnencarrousel

Circus Bumba opent drie jaar later dan aanvankelijk gepland. In eerste instantie wilde Plopsaland het project al in 2020 opleveren. Het attractieaanbod zal - naast de darkride - bestaan uit een draaiende bus, een ballonnencarrousel, een ballenbad en een speelboom. Jaren geleden was ook sprake van een kinderachtbaan, maar dat onderdeel is inmiddels geschrapt.