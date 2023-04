Heide Park Resort

Duitse attractiepark Heide Park trekt entreeprijzen gelijk: 64 euro voor volwassenen en kinderen

Kinderen en volwassenen gaan dit jaar dezelfde entreeprijs betalen in het Noord-Duitse pretpark Heide Park. Voorheen hanteerde het attractiepark twee verschillende tarieven. In 2022 betaalden volwassenen en jongeren nog 54 euro, terwijl voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar 41 euro neergeteld moest worden.



Nu geldt online één toegangsprijs voor iedereen vanaf 3 jaar, namelijk 64 euro. De aanpassing houdt in dat de standaardprijs voor volwassenen 10 euro stijgt, terwijl het tarief voor kinderen met maar liefst 23 euro omhooggaat. Het betreft de online prijs van een flexibel dagticket zonder vaste datum.

"Dit kaartje is ideaal als je nog geen bezoekdag wil vastleggen", valt te lezen op de officiële website van Heide Park. Online zijn wel goedkopere entreebewijzen verkrijgbaar voor specifieke data. Voor doordeweekse dagen in het laagseizoen worden bijvoorbeeld tickets verkocht vanaf 37 euro per persoon. Seizoen 2023 begon op zaterdag 25 maart.



Onderscheid

Aan de kassa wordt nog wel onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen, meldt een woordvoerster aan Looopings. Wie zonder kaartjes afreist naar Heide Park, kan ter plekke toegangsbewijzen aanschaffen. Die kosten 64 euro voor volwassenen en 49 euro voor kinderen.