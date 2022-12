Gardaland Resort

Pretparkmedewerkster moet vertrekken vanwege haar OnlyFans-pagina

Een medewerkster van het Italiaanse pretpark Gardaland heeft te horen gekregen dat ze niet meer terug hoeft te komen. Het contract van Ilaria Rimoldi (25) wordt niet verlengd. De reden: de vrouw publiceert pikante foto's en video's van haar lijf op betaalplatform OnlyFans. Daar wil het attractiepark aan het Gardameer niet mee geassocieerd worden.



Aan Italiaanse media vertelt Rimoldi dat ze een OnlyFans-profiel heeft aangemaakt omdat ze niet rond kon komen van haar Gardaland-salaris. Ze deelt er geen naaktfoto's, maar wel uitdagende beelden in nietsverhullende kleding. Daarvoor vraagt ze 10 dollar per maand, ongeveer 9,45 euro.

Toen het management van Gardaland lucht kreeg van de gewaagde poses in lingerie, moest de werkneemster zich melden op kantoor. Daar kreeg de vrouw te horen dat haar activiteiten niet passen bij het imago van een familiepark waar ook kleine kinderen komen. Rimoldi was niet onder de indruk: ze reageerde dat ze in haar vrije tijd mag doen met haar lichaam wat ze wil.



Salaris verhogen

Ook stelde ze naar eigen zeggen voor om haar salaris te verhogen, zodat de OnlyFans-inkomsten niet nodig waren. Gardaland ging er niet op in. Er volgde geen ontslag op staande voet, maar de medewerkster klaagt dat ze vanaf dat moment wel steeds minder werd ingepland. Eind november werd duidelijk dat ze geen nieuw contract krijgt.



Het pretpark gaf als officiële reden "het oneigenlijke gebruik van Gardaland-logo's en -foto's in een context die niet in overeenstemming is met het gezinsvriendelijke karakter van het park". De vrouw zou in een interview over haar OnlyFans-avontuur haar personeelskleding gedragen hebben. Daarnaast publiceerde ze TikTok-video's vanuit het attractiepark, met haar Gardaland-naambadge zichtbaar in beeld.



Herkennen

Wat ook meespeelde, is dat volwassen bezoekers haar begonnen te herkennen op haar werkplek. Rimoldi is zelf inmiddels niet meer rouwig om haar vertrek. Mede dankzij alle media-aandacht voor de zaak verdient ze momenteel enkele duizenden euro's per maand met haar OnlyFans-pagina. Dat is een stuk meer dan wat Gardaland haar betaalde.