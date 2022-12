Disneyland Paris

Disneyland Paris maakt Tower of Terror genderneutraal met nieuwe omroep

Disneyland Paris heeft een subtiele aanpassing doorgevoerd bij The Twilight Zone Tower of Terror. Voortaan worden bezoekers in de populaire attractie niet meer aangesproken met "mesdames et messieurs" en "ladies and gentlemen". Er kwamen nieuwe genderneutrale omroepberichten.



Disney is al langer bezig om de termen "dames en heren" en "jongens en meisjes" uit de themaparken te schrappen, in een poging inclusiever te worden. Eerder werden de zinsnedes al verwijderd uit de aankondigingen voor shows en parades. Tegenwoordig klinkt steeds "chers amis" in het Frans en "dear friends" in het Engels.

Nu is dus ook de Tower of Terror aan de beurt. Daar werden voorheen op twee plekken vertalingen van "dames en heren" gebruikt: bij de deuren richting de bibliotheek en in de lift zelf, na afloop van de rit. Een nieuwe stemacteur heeft het voortaan over "très chers invités" en "dear guests", oftewel: beste gasten.



Eenheid

Verder bleven de teksten gelijk. Om te zorgen voor eenheid is ook de Franse stem bij de ingang van de lift vervangen. Daar was al sprake van een genderneutrale benadering: "a nos précieux invités" in het Frans en "to our valued guests" in het Engels. De nieuwe stem nam de bestaande passage simpelweg opnieuw op.



Saillant detail is dat de voormalige Franse voice-over, Jacques Ciron, deze maand op 94-jarige leeftijd overleed. Slechts enkele dagen na zijn overlijden werd zijn stem dus verwijderd uit de bekende Disney-attractie. De Fransman werkte in het verleden ook mee aan verschillende nasynchronisaties van Disney-films. Zo leende hij zijn stem aan de Mad Hatter in de Franse versie van tekenfilm Alice in Wonderland (1951).



Voorbeeld

The Twilight Zone Tower of Terror opende in 2007 in het Walt Disney Studios Park, naar een voorbeeld van vergelijkbare vrijevalattracties in de Amerikaanse Disney-resorts. De oorspronkelijke Engelstalige stem is op dit moment nog op één plek te horen: net voor aanvang van de rit.