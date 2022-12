Europa-Park

Video: Europa-Park knipoogt naar hype rond Netflix-serie Wednesday

Europa-Park speelt in op het succes van de Netflix-serie Wednesday, gebaseerd op The Addams Family. In TikTok-filmpjes wordt het spookhuis van het Duitse pretpark gebruikt als decor voor de zogenoemde Wednesday-dans, die populair werd door de horrorkomedie.



Te zien is hoe twee vrouwen het dansje opvoeren in de wachtrij van de attractie Geisterschloss. Ondertussen klinkt een bewerking van het nummer Bloody Mary van Lady Gaga, dat op TikTok gekoppeld is aan het tafereel. In de originele serie danst personage Wednesday op Psychedelic Jungle van rockband The Cramps.

Naar aanleiding van een suggestie van een kijker publiceerde Europa-Park ook een tweede video. Daarin waagt een medewerker van het spookhuis een poging om mee te dansen, tot hilariteit van de twee dames op de voorgrond.