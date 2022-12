AquaDom & Sea Life Berlin

Sea Life Berlin distantieert zich van ongeluk met aquariumtank

Sea Life Berlin heeft voor het eerst een verklaring gegeven over het ongeluk met de gigantische aquariumtank AquaDom. In de nacht van donderdag op vrijdag barstte een aquarium met ongeveer 1 miljoen liter water. Twee personen raakten gewond, honderden vissen legden het loodje. Hoewel het 16 meter hoge gevaarte onderdeel was van het Sea Life-complex, distantieert het management van de Duitse attractie zich nu van het incident.



In een uitgebreid perscommuniqué wordt benadrukt dat Sea Life onafhankelijk opereerde van AquaDom. Bovendien is het aquarium niet door Sea Life zelf vervaardigd. "AquaDom is geen eigendom van Sea Life Berlin", valt er te lezen. "Onderhoud en reparaties vallen niet onder onze verantwoordelijkheid."

De AquaDom-beleving was wel inbegrepen bij een entreekaartje voor Sea Life. Bovendien heet de attractie officieel AquaDom & Sea Life Berlin. Toch was er verder geen directe link. "De lift in de AquaDom maakt deel uit van de ingang van Sea Life, maar wij exploiteren de bezienswaardigheid niet en de AquaDom is geen eigendom van ons moederbedrijf Merlin Entertainments."



Niet nagebootst

Bezoekers van Sea Life-vestigingen hoeven niet bang te zijn dat elders ook aquaria zullen exploderen. "AquaDom was een unieke attractie waarvan het ontwerp niet is nagebootst binnen de Sea Life-groep. Al onze aquaria ondergaan dagelijks, maandelijks en jaarlijks veiligheidscontroles volgens de strengste normen, inclusief uitgebreide risicobeoordelingen, grondige en diepgaande inspecties en robuuste onderhoudsprogramma's."



Het opruimen van de ravage gaat vandaag door. Radisson Collection Hotel, waar de tank in de lobby hing, blijft dicht. Eerder meldde de brandweer dat alle vissen overleden waren. Nu blijkt dat men toch enkele tientallen dieren heeft kunnen redden. De Amerikaanse fabrikant van het aquarium, Reynolds Polymer Technology, is van plan om een team naar Berlijn te sturen om de exacte oorzaak van het voorval te achterhalen.