Rasti-Land

Video: Italiaanse fabrikant levert eerste boomerang coaster aan Duits pretpark

De Italiaanse attractiebouwer SBF-VISA heeft voor het eerst een boomerang coaster afgeleverd. Het Duitse pretpark Rasti-Land schakelde de leverancier in voor een familieachtbaan die zowel voor- als achteruit gaat. De naam luidt Verrücktwärts.

Boomerang coasters bestaan al tientallen jaren, maar meestal worden ze geleverd door bekende leveranciers als Vekoma of Gerstlauer. Nu heeft ook SBF-VISA het attractietype opgenomen in de catalogus, onder de noemer shift gear boomerang. Daarvoor is een dochteronderneming in het leven geroepen: VISACoasters.

Verrücktwärts werd eerder aangekondigd als een jubileumattractie voor het vijftigjarig bestaan van Rasti-Land in 2023. Uiteindelijk was de toevoeging pas in oktober vorig jaar af. Toen mochten bezoekers de 12 meter hoge achtbaan al sporadisch uitproberen. Dit voorjaar vond de officiële opening plaats.



Tractoren

Net als bij andere boomerang coasters wordt de trein eerst achterwaarts omhoog gebracht, gevolgd door een reguliere rit met enkele bochten en heuvels. De 170 meter lange baan stopt bij een tweede lift. Daarna keert de trein via hetzelfde parcours achteruit terug naar het station. De karretjes zijn vormgegeven als tractoren.



De naam is een Duitse woordspeling: men combineerde de woorden 'verrückt' (gek) en 'rückwärts' (achteruit). In Rasti-Land staan nu vier achtbanen, waarvan drie van SBF-VISA. Het park ligt in Salzhemmendorf, in het zuidelijke deel van de deelstaat Nedersaksen.