Disneyland Paris

Disneyland Paris voegt na drie jaar alsnog zitplaatsen toe aan Frozen-show

Toeschouwers van een Frozen-show in Disneyland Paris hoeven voortaan niet meer te blijven staan. Tot nu toe ontbraken er bankjes bij de muzikale voorstelling Frozen: A Musical Invitation in het Walt Disney Studios Park. Bezoekers konden leunen tegen hekjes, maar zitten was geen optie.



Sinds half november werd de productie niet opgevoerd. Disney heeft de sluitingsperiode aangegrepen om ruim drie jaar na de première alsnog zitplaatsen te realiseren. Voortaan staan er eenvoudige bankjes in beide showruimtes van de Frozen-beleving, die vanaf vandaag weer meermaals per dag wordt vertoond.

Frozen: A Musical Invitation bevindt zich in het Animation Celebration-complex, onderdeel van parkdeel Worlds of Pixar. De show werd gebaseerd op de eerste Frozen-animatiefilm uit 2013. Na een voorshow betreden bezoekers de blokhut van Kristoff en rendier Sven. Daarna betreden ze het ijspaleis van Elsa, waar onder meer de hit Let It Go ten gehore wordt gebracht.