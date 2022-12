Europa-Park

Europa-Park waarschuwt voor gesloten buitenattracties vanwege 'extreme kou'

Europa-Park vraagt bezoekers om rekening te houden met de actuele weersituatie. Door hevige sneeuw en temperaturen onder het vriespunt blijven veel buitenattracties in het Duitse pretpark deze week noodgedwongen gesloten. Op de website van het resort is daarover een opvallende waarschuwing gepubliceerd.



Wie de website van Europa-Park bezoekt, ziet onmiddellijk een melding over aankomend weekend. "Vanwege de huidige weersomstandigheden en de extreme kou zullen waarschijnlijk niet alle buitenattracties van Europa-Park open zijn in het weekend van 17 en 18 december", valt er te lezen.

Wie toch langskomt, hoeft zich volgens het park echter niet te vervelen. "Desalniettemin wacht u een magische tijd in ons winterse Europa-Park: onze talrijke overdekte attracties, prachtige shows en speciale winterattracties beloven plezier en actie voor het hele gezin."



Lanceerachtbaan

Welke attracties naar verwachting buiten gebruik zullen zijn, staat er niet bij. Vanmiddag waren lanceerachtbaan Blue Fire, mega coaster Silver Star, spinning coaster Euro-Mir, powered coaster Alpenexpress, wilde muis Matterhorn-Blitz, familieachtbaan Pegasus, waterachtbaan Poseidon en bobsleebaan Schweizer Bobbahn tegelijkertijd dicht.



Waterachtbaan Atlantica SuperSplash, boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn, wildwaterbaan Fjord Rafting, rondvaartboot Donau Dampfer en waterbaan Quipse Paddle Boats zijn sowieso geen onderdeel van het winteraanbod.



Maandag

Op dit moment is het 6 graden onder 0 in Rust, het Zuid-Duitse plaatsje waar Europa-Park ligt. Zaterdag wordt het 's nachts naar verwachting -10 en overdag -5 graden. Maandag komt de temperatuur weer boven het vriespunt uit. Het winterseizoen duurt nog tot half januari.