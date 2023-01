Disneyland Paris installeert tijdelijke toiletten in Discoveryland

Disneyland Paris

Disneyland Paris stuurt bezoekers de komende tijd naar tijdelijke toiletruimtes. In parkdeel Discoveryland zijn kale toiletunits neergezet die normaal gesproken gebruikt worden voor festivals en andere evenementen. Ze vervangen de toiletten bij fastfoodrestaurant Café Hyperion.



Die locatie is de komende tijd gesloten in verband met werkzaamheden. Naar verluidt heeft men al geruime tijd last van problemen met de riolering. Er zijn bouwschuttingen neergezet in het complex.

De tijdelijke toiletten bevinden zich tussen theater Videopolis en vliegsimulator Star Tours. Dat is naast Discoveryland Station, het treinstation van de Disneyland Railroad dat al geruime tijd niet gebruikt wordt. Normaal gesproken is in deze hoek een rookzone gesitueerd.