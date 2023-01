Efteling

Foto's: Efteling vervangt fotostudio door snoepschepwand

Een fotostudio in de Efteling is definitief gesloten. In het verleden konden Efteling-bezoekers zichzelf laten fotograferen bij een green screen in de Game Gallery. Vervolgens werd digitaal een sprookjesachtige achtergrond toegevoegd. Plaetjesmakers, zoals de locatie heette, onderging de afgelopen weken een verbouwing.



Door een muur weg te halen, maakt de ruimte voortaan deel uit van de naastgelegen snoepwinkel De Verleiding. In plaats van een fotoscherm is er nu een snoepschepwand van snoepmerk Haribo te vinden. Bezoekers mogen voor 6 euro (klein), 8 euro (middel) of 10 euro (groot) een puntzak vullen met snoep.

Het is ook mogelijk om een eigen bakje te gebruiken, voor 2,25 euro per 100 gram snoep. Het bakje moet daarvoor eerst gewogen worden bij de kassa. Verder wordt de uitbreiding van De Verleiding ingezet voor de verkoop van Ruigrijk-souvenirs, zoals de achtbaanlijn die afgelopen najaar uitkwam.



Façade

Plaetjesmakers opende in 2015, als onderdeel van een grote opknapbeurt van de Game Gallery. Het concept sloeg niet voldoende aan. De voormalige naam van de fotostudio prijkt op dit moment nog wel op de façade.