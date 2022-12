DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort verwelkomt nieuwe diersoort op apeneiland

Op het apeneiland van DierenPark Amersfoort komt een nieuwe diersoort te wonen. De dierentuin heeft afscheid genomen van Japanse makaken. Hun plek wordt ingenomen door vier berberapen: een moeder met drie jongen. Ze zijn afkomstig uit Apenheul.



"Door de goede samenwerking met Apenheul kunnen beide dierenparken onderling dieren uitwisselen om een gezonde populatie in stand te houden", meldt DierenPark Amersfoort. De komende tijd kunnen de berberapen wennen aan hun binnenverblijf en de verzorgers.

Die isolatieperiode is ook bedoeld om er zeker van te zijn dat de dieren geen ziektes bij zich dragen. "Het is altijd uitdagend om met een nieuw diersoort te werken", vertelt verzorgster Saskia Visser. Het apeneiland bevindt zich in de buurt van Restaurant de Buitenplaats. De makaken zijn verhuisd naar Zoo Lódz in Polen.



Gibraltar

Berberapen vormen de enige apensoort die in Europa leeft. Ze komen voor op het schiereiland Gibraltar, Brits territorium aan de Spaanse zuidkust. Hun leefgebied wordt kleiner door houtkap en akkerbouw.