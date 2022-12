Efteling

Efteling in Concert nu volledig te beluisteren op Spotify en andere streamingplatforms

De Efteling komt met een vervroegd kerstcadeautje voor fans. Efteling in Concert, de concertreeks ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van het attractiepark, is vanaf nu integraal terug te luisteren via verschillende streamingkanalen. Het gaat om alle 31 muziekstukken uit de 75 minuten durende voorstelling.



Tijdens Efteling in Concert speelt het zeventigkoppige Metropole Orkest de muziek van bekende attracties als Raveleijn, Symbolica, Baron 1898, Droomvlucht, Vogel Rok, Joris en de Draak, het Spookslot, Villa Volta, De Vliegende Hollander en Sirocco. Ook enkele sprookjes komen voorbij.

De nummers staan sinds middernacht op Spotify. Gebruikers van de Spotify-app kunnen tegelijkertijd kijken naar een deel van de bijbehorende beelden. Speciaal voor het concert werden kunstzinnige video's geproduceerd met silhouetten en schaduwen. Het concertalbum verschijnt ook op diverse andere streamingplatforms, waaronder Apple Music, YouTube Music en Deezer.



Antwerpen

Half oktober was de show drie keer te zien in de Brabanthallen in Den Bosch, eind oktober vonden twee voorstellingen plaats in Rotterdam Ahoy. Op 22 januari 2023 komt Efteling in Concert eenmalig naar de Lotto Arena in Antwerpen. Daarvoor zijn nog kaarten verkrijgbaar.