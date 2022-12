Attractiepark Toverland

Eén miljoen bezoekers per jaar: Toverland viert bijzondere mijlpaal met vuurwerkshow

Toverland beleeft een topjaar. Het snelgroeiende Limburgse attractiepark heeft in 2022 voor het eerst meer dan één miljoen bezoekers verwelkomd. Vandaag werd de miljoenste bezoeker aangewezen en in het zonnetje gezet. Bovendien verraste Toverland alle aanwezigen 's avonds met een speciale vuurwerkshow.



Seizoen 2021 werd afgesloten met 718.000 gasten. Het vorige bezoekersrecord van Toverland dateert van vóór de coronacrisis. In 2019 passeerden 862.000 personen de poort. Dit jaar zijn dat er dus voor het eerst meer dan een miljoen. Een woordvoerster spreekt over "een enorme mijlpaal in de geschiedenis van het attractiepark".

Toverland wees de 9-jarige Pien Polman uit het Noord-Hollandse Voorburg vandaag om 11.30 uur symbolisch aan als bezoeker nummer één miljoen. Ze werd samen met haar gezin verwelkomd door Gedeputeerde Statenlid Stephan Satijn en parkeigenaren Jean Gelissen sr., dochter Janou Gelissen en zoon Jean Gelissen jr. Alle gezinsleden ontvingen een jaarabonnement voor Toverland.



Efteling

Dankzij het record schuift Toverland richting de top van de Nederlandse pretparkranglijst. In 2019 werd Walibi Holland al gepasseerd. Nu komen ook de nummers twee en drie - Duinrell en Attractiepark Slagharen - in zicht. Duinrell is doorgaans goed voor 1,3 miljoen bezoekers, Slagharen heeft er gemiddeld één miljoen per jaar. De Efteling spant de kroon met zo'n vijf miljoen jaarlijkse gasten.



De feestelijke gebeurtenis ging vandaag niet ongemerkt voorbij. Toverland zorgde niet alleen voor een fotomoment met muziek, een cheque, champagne, ballonnen, bloemen, slingers en mascottes, maar ook voor een heuse vuurwerkshow. Speciaal voor de mijlpaal was een muzikaal vuurwerkspektakel voorbereid, dat om 18.00 uur vertoond werd in entreegebied Winter Laguna.



Geweldige overwinning

Toverland opende op 19 mei 2001. "Sinds onze eerste openingsdag is dit een droom die we als familiebedrijf gehad hebben", zegt algemeen directeur Gelissen jr. over de miljoenste bezoeker van het jaar. "Na enkele lastige coronajaren is dit een geweldige overwinning die we met het hele Tover-team hebben behaald."



Had Toverland het record zien aankomen? "We hebben er begin dit jaar grapjes over gemaakt: stel je voor dat we een miljoen bezoekers zouden halen", vertelt Janou Gelissen. "Maar dat waren grapjes. We hielden het eigenlijk niet voor mogelijk, want dan zou álles goed moeten verlopen: het zomerseizoen, Halloween, het winterseizoen... Fantastisch dat het gewoon gelukt is." Tijdens de halloweenperiode van 2022 werd ook een dagrecord gebroken.



Internationale bekendheid

De trots van de eigenaren kwam eveneens naar voren tijdens de vuurwerkshow. "De afgelopen 21 jaar groeide Toverland uit tot een themapark met internationale bekendheid", sprak een voice-over voor aanvang. "Vier dit succes met ons mee." Tijdens de voorstelling waren citaten van Gelissen sr. te horen, zoals: "We horen nu bij de grote parken, een jongensdroom gaat in vervulling"



De toekomstplannen van Toverland blijven ambitieus. In 2023 wordt het bestaande themagebied Avalon uitgebreid met vier attracties, in 2024 moet een vakantieresort met vrijstaande hotelkamers en lodgetenten opengaan. Verder wordt al geruime tijd nagedacht over de komst van een themahotel. Enkele jaren geleden sprak de directie nog de wens uit om te groeien naar 3,5 miljoen bezoekers per jaar.