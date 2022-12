Attractiepark Toverland

Toverland verrast bezoekers met vervroegde opening van achtbaan Fenix

Bezoekers van Toverland hebben geluk: wing coaster Fenix is onverwachts weer open. Eigenlijk zou de achtbaan tot de kerstvakantie gesloten zijn in verband met werkzaamheden in de omgeving. In themagebied Avalon wordt momenteel gewerkt aan vier nieuwe attracties, die in 2023 open moeten gaan.



Om die reden was Fenix tot nu toe buiten gebruik tijdens winterseizoen Winter Feelings. Vanochtend maakte Toverland bekend dat de 40 meter hoge rollercoaster een week eerder dan gepland weer in gebruik genomen wordt. Vandaag kunnen waaghalzen weer een ritje maken, mits de weersomstandigheden het toelaten.

Avalon wordt uitgebreid met de parachutetoren Dragonwatch, de vliegtuigmolen Pixarus, de treinbaan Garden Tour en de kindercarrousel Jumping Juna. De eerste contouren van de attracties zijn al zichtbaar. Pixarus wordt gebouwd in de spiraal van Fenix. De constructie gaat daar al de hoogte in. Verder zijn er nieuwe, volwassen bomen verschenen.