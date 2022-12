AquaDom & Sea Life Berlin

Enorme ravage in Berlijn na exploderen aquariumtank met 1500 tropische vissen

In Berlijn is vannacht een gigantische aquariumtank met 1500 tropische vissen gebarsten. Het bizarre ongeluk vond plaats bij AquaDom & Sea Life Berlin, gelegen in de Duitse hoofdstad. Twee personen raakten lichtgewond door het rondvliegende glas. Enkele honderden hotelgasten en omwonenden werden geëvacueerd. Alle vissen zijn overleden.



AquaDom vormde sinds de opening in december 2003 het hoogtepunt van een bezoek aan Sea Life. In de lobby van het Berlijnse Radisson Collection Hotel was het grootste vrijstaande cilindervormige aquarium ter wereld te vinden, met ongeveer 1 miljoen liter water. De bouw kostte bijna 13 miljoen euro.

Bezoekers konden de honderden vissen bekijken via een transparante lift in de binnenkant van het 16 meter hoge gevaarte. Rond 05.45 uur was daar een explosie te horen, waarna een enorme vloedgolf ontstond die een spoor van vernieling achterliet. Het water verspreidde zich door het gebouw en kwam op straat terecht.



Aardbeving

De klap was zo heftig dat seismografen in de omgeving een aardbeving dachten waar te nemen. Door de kracht spoelde een deel van het hotelinterieur naar buiten. Meer dan honderd hulpverleners werden opgeroepen. Straten in de omgeving zijn afgesloten. De brandweer is waarschijnlijk de rest van de dag bezig om al het water weg te pompen. Volgens aanwezigen hangt er een sterke vislucht.



AquaDom was de afgelopen tweeënhalf jaar niet toegankelijk in verband met een opknapbeurt. Daarbij is het aquarium grondig schoongemaakt en werden verschillende onderdelen vervangen. De renovatie kostte 2,6 miljoen euro. Afgelopen zomer vond de heropening plaats.



Materiaalmoeheid

Het is nog niet duidelijk of de werkzaamheden iets te maken hebben met de oorzaak van het incident. Berlijnse autoriteiten laten weten er vermoedelijk sprake was van materiaalmoeheid. Er ontstond geen klein scheurtje: het volledige glas brak in één keer open. De hotellobby oogt momenteel als een oorlogsgebied, vol met puin. Sea Life blijft tot nader order dicht.