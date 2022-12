Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen vervangt oude stacaravans door nieuwe cottages

Attractiepark Slagharen investeert in nieuwe accommodaties. In het vakantiepark worden oude stacaravans komende winter gefaseerd vervangen door moderne cottages. Dat heeft het Overijsselse pretparkresort zojuist bekendgemaakt. Slagharen kan ook al afbeeldingen laten zien van de nieuwe huisjes, die de naam Red Rock krijgen.



De cottages zijn geschikt voor gezinnen van maximaal zes personen. Ze komen op de plek van de Colorado Mobilehomes in Colorado City, gelegen achter het American Circus Theater. In het voorjaar van 2023 moeten de eerste huisjes worden opgeleverd. Slagharen spreekt over een "grote vernieuwingsslag".

Alle Red Rocks bestaan uit een woonkamer met een tv, twee badkamers met een douche en een ingerichte keuken met een vaatwasser en een magnetron. De cottages bevinden zich op loopafstand van het attractiepark. Voor de realisatie werkt Slagharen samen met leverancier BeHome uit het Belgische Stekene en Griftdijk uit Soesterberg.



Rocky Mountains

De nieuwe huisjes ontlenen hun naam aan Red Rocks Park, gelegen aan de voet van de Rocky Mountains in de Amerikaanse staat Colorado. Daarmee knipoogt Slagharen naar de oude Colorado-stacaravans. Het vakantiepark bestaat in totaal uit meer dan zeshonderd accommodaties en ruim tweehonderd kampeerplekken.