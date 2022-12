Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam neemt Leonardo DiCaprio op in collectie

Madame Tussauds Amsterdam laat bezoekers kerst vieren met niemand minder dan Leonardo DiCaprio. De wereldberoemde Amerikaanse acteur heeft deze week een plek gekregen in het wassenbeeldenmuseum in de hoofdstad.



In een promotiefilmpje is te zien hoe DiCapri met een glas champagne in zijn hand poseert in een kerstdecor, omringd door besneeuwde kerstbomen, cadeautjes en de Kerstman.

DiCaprio (48) brak door in Hollywood dankzij zijn rol in Titanic. Daarna speelde hij in blockbusters als Catch Me If You Can, Shutter Island, Inception, Django Unchained, The Wolf of Wall Street en Once Upon a Time in Hollywood. Hij werd zeven keer genomineerd voor een Oscar.



Jennifer Aniston

In Madame Tussauds wordt DiCaprio omringd door sterren als Lady Gaga, Jennifer Aniston, Johnny Depp, Robert Pattinson, Eva Mendes en Ryan Gosling.