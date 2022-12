Kermis

Video: gondel van bungee-attractie knalt tegen pilaar op Engelse winterkermis

Een bungee-attractie op een grote winterkermis in Londen blijft voorlopig gesloten naar aanleiding van een ongeluk. Normaal gesproken wordt een balvormige gondel met maximaal twee passagiers tientallen meters omhoog gekatapulteerd, met behulp van twee kabels. Woensdagavond ging het fout.



Het incident vond plaats bij de attractie Reverse Bungee Ball op Hyde Park Winter Wonderland, een jaarlijkse kerstmarkt met kermisattracties in de Britse hoofdstad. Op videobeelden is te zien hoe de rechter kabel tijdens de lancering loskomt. Daardoor klapt de gondel tegen de linker arm van het gevaarte aan.

"Holy shit", roept een omstander. "Ik wist het. Ik wist het, verdomme. Deze dingen deugen niet. Elke keer weer, ik zei het nog." Tijdens het voorval zaten twee jongens in de attractie. Ondanks de klap raakten ze niet gewond.



Bevrijd

Na een tijdje in de lucht gebungeld te hebben, konden de inzittenden bevrijd worden door medewerkers. Brandweerlieden kwamen ter plaatse, maar hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. Volgens de organisatie van het evenement werd het ongeluk veroorzaakt door een "technisch mankement".