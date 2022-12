Furuvik

Drie ontsnapte chimpansees doodgeschoten in Zweeds pretpark

In het Zweedse attractie- en dierenpark Furuvik zijn woensdag vijf chimpansees ontsnapt. Omdat de dieren zeer gevaarlijk kunnen zijn voor mensen, is besloten om scherpschutters in te schakelen. Zij hebben drie apen doodgeschoten. Een vierde chimpansee raakte gewond, de vijfde keerde zelf terug naar het verblijf.



Furuvik spreekt in een verklaring "een dag van rouw". Men benadrukt dat het management eigenlijk geen keus had. "Chimpansees worden als vreedzaam beschouwd, maar ze zijn extreem gevaarlijk. Ze zijn snel, heel sterk en over het algemeen onverschrokken. Het kan snel escaleren naar een levensbedreigende situatie."

Veel Zweden vragen zich af waarom de dieren niet verdoofd zijn. De directie benadrukt dat dit geen optie is in het geval van een ontsnapping van chimpansees. "Om met dergelijke pijlen te schieten, moet je dicht in de buurt van het dier zijn. Bovendien duurt het tien minuten voordat de verdoving gaat werken. Dit zou een groot gevaar vormen voor de veiligheid van de mens."



Noodsituatie

Vier overgebleven chimpansees bevinden zich momenteel in hun verblijf, maar ze zitten niet vast in hun hok. Daarom is in het park nog steeds een noodsituatie van kracht. "Mensen mogen zich nog niet vrij voor het park bewegen. We staan op scherp." Personeelsleden zijn geëvacueerd. Een speciaal noodteam heeft het chimpanseeverblijf vannacht bewaakt.



Furuvik is 's winters gesloten voor publiek. Hoe de chimpansees konden ontsnappen, weet het park op dit moment nog niet. Dat zal de komende tijd grondig onderzocht worden. "Onze gedachten gaan uit naar alle medewerkers, gasten, iedereen die voor onze dieren zorgt en natuurlijk naar de dieren die niet meer onder ons zijn. Het verdriet doet enorm veel pijn."